السودان يؤكد مشاركته بالاجتماع السداسي بشأن السد الإثيوبي غدا

قال بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية إن فريق التفاوض السوداني عقد اجتماع حول السد الاثيوبي برئاسة الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اجتماعا ثنائيا بعد ظهر اليوم مع فريق خبراء الاتحاد الافريقى.

أضاف البيان أن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الافريقى دوراً أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق في 3 يناير 2021 تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع، حسب البيان، باستفاضة ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقى وشدد السودان علي ضرورة ان يلعب الاتحاد الافريقى دورا قيادياً مبادراً في المفاوضات اكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

واستعرض الاجتماع رؤية السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة، كما أكد وفد السودان على رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل الملء الاول و التشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث حول السد الإثيوبي والمنعقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي والذى عُقد في الثالث من يناير بحضور عدد من المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

تم خلال اللقاء التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تنتهي غدا باجتماع سداسي بين الدول الأعضاء يحضره وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في الإتفاق والنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

يذكر أن السودان علقت المشاركة في وقت سابق لمطالبتها بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي وهو ما قوبل بعد ذلك بالموافقة.