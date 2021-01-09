وزير المجالس النيابية: لجنة تعويض متضرري النوبة حصرت 11 ألف و500 حالة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذ على عاتقه تعويض متضرري أسوان والنوبة ممن وقع عليهم ضرر من بناء السد العالي، وبناءً عليه صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي لحصر أسماء المتضررين.

حصر 11 ألف و 500 حالة من متضرري بناء السد العالي

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن اللجنة حصرت أسماء المتضررين وهما 11 ألف و500 حالة، وتقدم خلال المرحلة الأولى 6 آلاف 271 حالة منهم بطلبات برغبة للتعويض، بينهم 3640 مستحقا للتعويض لم يقوموا باستيفاء مستنداتهم، ويتم حاليًا صرف التعويضات للمتضررين الذين استوفوا المستندات.

تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها

وأشار وزير المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إلى أنه يتم العمل على استيفاء مستندات من لم يستوفوا، وبدء التجهيز للمرحلة الثانية لتلقي طلبات برغبة لتعويض المتضررين اعتبارًا من 17 يناير ولمدة شهر، معتبرًا أن تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها، والتأكيد على أن أهالي النوبة فصيل هام في المجتمع.

مشروع السد العالي تجربة مصرية خرجت من رحم الآلم

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن اليوم يتزامن مع ذكرى وضع حجر أساس أضخم مشروع بنائي وإنشائي شهدته البشرية في القرن العشرين، وهو السد العالي، فمشروع السد العالي ملحمة وتجربة مصرية خرجت من رحم الألم والآمال العريضة التي سطرها الشعب المصري خلف الرئيس جمال عبد الناصر، كما أن البنك الدولي وقف أمام مصر ورفض تمويل السد العالي، فخاض عبد الناصر معركة من نوع أخر وقام بتأميم السد العالي.

وأوضح الديهي، أن عبد الناصر استطاع في عام 1960 وضع حجر الأساس لهذا السد العملاق، الذي لولاه لكانت مصر في مكان أخر، مؤكدًا أن حجم مبنى السد العالي أكبر من 17 هرم، وتقسيم الخزان الخاص به ليحمل 100 مليار متر مكعب، منهم 30 مليار متر مكعب مساحة لاستيعاب ترسيب الطمي، والذي يكفي لـ 500 عام، و70 مليار متر مكعب مياه، وتبلغ تكلفته في حينه 140 مليون جنيه.

إقامة السد العالي غيَّر واقع وحياة المصريين

وأشار إلى أن إقامة السد العالي غيَّر واقع وحياة المصريين، مشددًا على أن الهجوم على السد العالي رغم فوائده العديدة، وعلى الرئيس عبد الناصر، هو نفس ما حدث مع الرئيس السيسي، ومشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي يتم إنجازها، منوهًا بأن العدو واحد والأدوات واحدة ولكن التاريخ هو الذي يتغير.