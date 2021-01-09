«الصحة» تواجه زيادة إصابات كورونا بـ10 قرارات في أسبوع: تعرف عليها

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن التعامل مع جائحة فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ويرصد «الوطن» في هذا الصدد، أبرز قرارات وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال الأسبوع الماضي، للتعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أبرز قرارات وزارة الصحة والسكان بشأن فيروس كورونا

1ـ منح المرأة الحامل، التي مضى على حملها 28 أسبوعا، إجازة حتى موعد الولادة.

2ـ إطلاق موقع خاص بمتابعة الأكسجين داخل المستشفيات.

3ـ إطلاق موقع خاص بمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الكاملة للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من المواطنين الراغبين في الحصول عليه.

4ـ تعاقد مركزي يتم بمقتضاه توريد 400 ألف لتر أكسجين يوميا كاحتياطي لدى وزارة الصحة والسكان، توجه للمحافظات حال «زيادة الاستهلاك بشكل مفاجئ» عن المعدلات الطبيعية.

5ـ رفضت وزارة الصحة رسميا السماح للمطاعم السياحية بتقديم الشيشة في الوقت الجاري.

6ـ تخصيص 34 مركزًا في 27 محافظة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

7ـ الاستعانة بقاعدة بيانات 100 مليون صحة للوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة لأنهم من الفئات المعرضة للخطر ومضاعفات المرض.

8ـ ترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل كل مستشفى.

9ـ توزيع جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد، على حالات العزل المنزلي المُسجلة بقاعدة بيانات منظومة وزارة الصحة.

10ـ تُشكل وزارة الصحة والسكان363 فريقا طبيا لمتابعة توفير الأكسجين لمرضى كورونا الخاضعين للعزل الصحي داخل المستشفيات التابعة لـ«الوزارة».

كما قدمت وزارة الصحة دليلا استرشاديا لحماية الأطفال من الفيروس، طالبت فيه أولياء الأمور بتعليم أطفالهم كيفية غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة مدة لا تقل عن 20 ثانية، وارتداء الكمامات للأطفال فوق 6 أعوام، وتحت هذا السن لا ينصح بارتداء الكمامات، ويمكن تفادي ذلك بتعليمهم التباعد الاجتماعي.

وكانت الوزارة قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.