وزير المجالس النيابية: تعويض متضرري النوبة بـ3 طرق.. والحصر يستمر شهرا

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة، إن التعويضات عن بناء وتعلية خزان أسوان مرتين وبناء السد العالي، والدولة وعدت فأوفت، والرئيس السيسي في منتدى الشباب بأسوان وعد بحل جذري لتعويضات النوبة، ووجه بضرورة تعويض أهالي النوبة باعتبارهم جزءا أصيلا من الوطن.

11 ألفاً و500 ألف مستحق

وأضاف المستشار علاء فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أنه جرى تشكيل لجنة لحصر المستحقين، وبلغ عددهم 11 ألفا و500 مستحق، وتقدم في المرحلة الأولى 6171، ومن المنتظر تقدم 5329 في المرحلة الثانية، مؤكدا أن التعويضات تستهدف كل من تضرر سواء كان له أرض زراعية أو مسكن.

تعويض عيني لمن أضير من بناء الخزان

وأوضح أن من أضير من خزان أسوان وتعلية الخزان مرتين له تعويض عيني، بحيث يتملك الأرض التي بنى عليها مسكنه، أو يحصل على شهادة بحق الانتفاع بالأرض التي بنى عليها المسكن إذا كانت طرح نهر، لأنه لا يجوز تملكها.

3 خيارات لمن تضرر من بناء السد العالي

وأوضح أنه بالنسبة للذي تضرر من بناء السد العالي، فيتم تعويض من فقد منزله بثلاثة خيارات، الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، أو تعويض نقدي قدره 225 ألف جنيه، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

3 خيارات لمن أضيرت أرضه الزراعية

وأكد أنه من تضررت ارضه الزراعية جراء بناء السد العالي له أيضا 3 خيارات، وهي تملكه أرض على نفس المساحة قابلة للزراعة إما في وادي الأمل أو خور قندي، أو الحصول على مبلغ 25 ألف جنيه عن كل فدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

تلبية رغبات الأهالي طبقا للمتاح

ولفت إلى أن باب قبول طلبات المرحلة الثانية سيبدأ 17 يناير الجاري، ويوجد 16 لجنة بأسوان معنية بتلقي الطلبات لمدة شهر، والعمل يجرى من الأحد للخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3 ظهرا، وبمجرد الانتهاء من المدة سيبدأ العمل في حصر الرغبات، والتي لن تستغرق شهرا، وتحديدها وتلبيتها طبقا للمتاح.