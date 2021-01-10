مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الثالث ببورسعيد

لقت فتاة مصرعها مساء اليوم السبت، إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمساكن الصفوة بحي الزهور ببورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بنقل رحمة السيد سعيد، 17 سنة، عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الزهور المركزي مصابة بكسور في الجمجمة والجسم. وقام الفريق الطبى بالمستشفى بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إنقاذ حياتها.

وانتقل رجال مباحث الزهور إلى مكان الحادث، وتم فحص البلاغ، وإجراء التحريات، وتبين من سؤال الشهود بأنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، ومن التحريات تبين أن الطفلة سقطت من شرفة منزلها بمساكن منطقة الصفوة بحى الزهور، وتم التحفظ على جثة الفتاة تحت تصرف النيابة العامة التي تم إخطارها بالواقعة لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة أم انتحار أم سقوط ناتج اختلال الوزن؟

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في حادث مروع، قبل قليل، حيث صدم قطار (بنها- ميت غمر) سيارة ملاكي ودراجة نارية، في منطقة مزلقان ميت بره بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل إلى مكان الحادث، الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث قويسنا، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب الحادث، كما انتقلت لمكان الحادث، سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من المعاينة لضباط مباحث قويسنا، تصادم بين القطار وسيارة ملاكي تحمل أرقام 5412، يقودها (ص.ش) 47 عاما، مقيم في قرية ميت بره، ودراجه نارية تحمل رقم 302162 منوفية، قيادة (ز.ع) 15 عاما، ومقيم بقرية كفور الرمل.

وأصيب في الحادث، قائد اسيارة الملاكي بجروح وكدمات قوية، كما أصيب قائد الدراجة النارية ببتر في القدمين أسفل الركبة وكسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب أيضا (ي.ع) 13 عاما بجرح بالوجه والرأس وكدمات بالجسم.