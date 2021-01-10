الصحة العالمية تكشف سبب ارتفاع معدلات وفيات كورونا في مصر

ذكرت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ الإقليم بلغ ذروة انتشار فيروس كورونا، داعية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، خاصة وأنّنا في مرحلة شديدة الخطورة.

وبحسب التقارير التي حصلت المنظمة عليها من بلدان الإقليم، تبيّن أنّ مصر تقع في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، بعد إيران والعراق وباكستان.

«الوطن» تواصلت مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة أسباب ارتفاع الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، وأجابت المنظمة بأنّ ارتفاع معدلات الوفيات سببه طلب الرعاية الصحية في وقت متأخر، كما أنّ معظم حالات الوفاة وفقا للتقارير، لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الشديدة الخطورة.

وتابعت المنظمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أصحاب الأمراض المزمنة عليهم الذهاب إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الصحية على الفور، وعدم التخاذل أو التأخير، لتشخيص الحالات بشكل جيد، وتلقي البروتكول العلاجي المناسب والمحدث وفقا لوزارة الصحة المصرية.

وأضافت المنظمة أنّها حذرت من ارتفاع معدل الإصابات في هذه الشهور وكذلك معدل الوفيات، والضغط على الأطقم الطبية، وكذلك المستشفيات، متابعة: «نحن في مرحلة شديدة الخطورة، وهذه رسالة قوية لأخذ الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية».

وحذّرت المنظمة من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية في جميع البلدان، والاستمرار في تطبيق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي نعلم أنّها فعالة في مكافحة الفيروس، وإذا لم نفعل ذلك فهناك موجة ثالثة دخلت فيها بعض البلدان بالفعل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.