مصرع سيدة وإصابة شقيقها صدمتهما سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شقيقها بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما أمام سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث عبور مشاة، حيث اصطدمت سيارة مسرعة على الطريق الصحراوي بشخصين شقيقين، وذلك أثناء مرورهما الطريق أمام سجن 84 صحراوي.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بالطريق المشار إليه، وأسفر عن إصابة «سليمان. ص. م. ا»، 28 سنة، بكسر مفتت بعظام الساق الأيمن والأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة شقيقته «نجوي»، والاثنان مقيمان عزبة الرمل بأبو زعبل.

ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، شهد الطريق الزراعي بالبحيرة حادث آخر، أصيب فيه 5 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارتين بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونُقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وفُتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقف استمر حوالي 15 دقيقة، وقالت مصادر إن الحادث كان بسبب الشبورة الكثيفة التي شهدها الطريق منذ أيام.

واستقبل مستشفى إيتاي البارود المركزي، صباح اليوم، كلًا من الكومي الكومي محمود الديب، 50 سنة، ومقيم المنوفية، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفارس شوقي يونس، 40 سنة، ومقيم المنوفية، ومصاب باشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي حلمي عبد الوهاب، 47 سنة، ومقيم في دمنهور، ومصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد عبد الحميد محمود عبداللاه، 27 سنة، ومقيم بدمنهور، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إسماعيل محمد عبد القوي، 23 سنة، ومقيم في دمنهور، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إبلاغ مركز الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى ميكروباص، وسيارة نقل «تريلا»، بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي في اتجاه القاهرة، أمام قرية الحكر، وأسفر الحادث عن أصابة المذكورين.

وقال مصدر طبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، إنه تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.