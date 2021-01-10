مقتل شخص إثر مشاجرة بسبب خلافات مع أسرة زوجته بنجع حمادي

لقي شاب مصرعه، وأصيب شخص آخر، صباح اليوم الأحد، في مشاجرة بسبب خلافات زوج مع أسرة زوجته، إثر رفضهم إرجاع زوجته إلى منزله بقرية بجهورة بنجع حمادي.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع عمر عادل نور الدين، 22 عامًا، وإصابة أيمن شرقاوي أبو الفضل، 30 عامًا، بطلقات نارية، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بقرية بهجورة في نجع حمادي.

وتبين من تحريات المباحث، إن المجني عليه الذي قُتل انتقل الى منزل أسرة زوجته لمطالبتهم بعودتها إلى المنزل ومعه مجموعة من الاشخاص الوسطاء، بعد رفض أسرة الزوجة عدم إرجاعها مرة اخرى له بسبب سوء سلوكه وتناوله المخدرات وعدم تحمله للمسؤولية.

وخلال مطالبته اليوم بعودة زوجته دخل في خلال ومشاجرة ومشادات كلامية وتشابك بالأيدي مع أفراد أسرة زوجته، ما أدى لخروج زوج شقيقة زوجته بالسلاح الناري وأطلق عليهم النيران ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت كردونًا أمنيًا، وذلك بعد بلاغ من قبل أهالي المنطقة في قرية بهجورة، وتحفظت على المتهمين وجاري البحث عن المتهم في القيام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كانت مدينة نجع حمادي خلال هذا الشهر شهدت قضيتي قتل في مناطق متفرقة بسبب خلافات بين الأسر وبين تجار مخدرات، وأسفرت عن مقتل شخصين من بينهم شخص كان على خلاف مع سيدة في مساكن الضمرانية جلبت له تجارة مخدرات من مركز أبوتشت، وقتلوه وفروا هاربين بسبب خلافات أسربة.

وكان شباب نجع حمادي دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الشرطة بالقبض على مروجي المخدرات للقبض عليهم، لمنع انتشار الجرائم التي يرتكبها متناولو هذه المواد.