«طولان» تطلق مبادرة لعلاج مرضى كورونا بالمجان: صدقة على روح أبناء مؤسسها

عُرفت بمواقفها الإنسانية تجاه أبناء كفر الشيخ، فدائما ما تُطلق مبادرات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. إنها مؤسسة الدكتور هيثم علاء طولان الخيرية، التي أسسها الدكتور علاء طولان، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، رئيس قسم الأطفال.

وأطلقت المؤسسة، الكثير من المبادرات الخيرية، كان آخرها مبادرة «معا لمواجهة كورونا»، وذلك لدعم المرضى غير القادرين وعلاجهم مجانا، خاصة المعزولين منزليا، بحسب الدكتور طولان، رئيس مجلس الإدارة، حيث جاءت فكرة تدشين المبادرة مع بدء انتشار فيروس كورونا، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على الوقوف مع المجتمع بكل طوائفه من جمعيات خيرية ونواب الشعب ورجال الأعمال في صف الدوله المصرية في مواجهة الأزمة.

وقال الدكتور علاء طولان، إنه بالفعل تم عرض المبادرة على المخلصين من طوائف المجتمع لتقديم مبادرة تقوم في الأساس على التنسيق بين الجهات العاملة في ذات المجال لتقديم الدعم لمصابي وباء الكورونا من توفير احتياجاتهم في العزل المنزلي وتدريب ذويهم على تقديم خدمة طبية على أسس علمية، بجانب التدعيم النفسي للمرضى وزويهم من خلال قامات تعمل في هذا المجال.

وأضاف، أن «المبادرة جاءت من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية تجاه أهالينا، وفي ظل عدم إجادة التعامل مع مرضى الفيروس المعزولين منزليا، ووجدنا الكثير من المتبرعين والمخلصين يدعمون الفكرة، لننطلق نحو تحقيق هدفنا الخيري وعلاج المرضى بالمجان، وهي صدقة جارية على ولديّ اللذين تُوفيا.

وأسس الدكتور طولان المؤسسة الخيرية، بعد وفاة ابنه الأول، في أكتوبر 2017، حيث لقى الطبيب الشاب هيثم علاء طولان، مصرعه في حادث سير، ما ترك حزنا على أهالي كفر الشيخ، فالطبيب الذي تخرج في كلية الطب عام 2015، كان محبوبا قبل بدء عمله في المستشفيات، ما أدمى قلوب الأهالي، وجعل ذويه ومحبيه يعملون مشروعات صدقة جارية له. وفي 30 يونيو الماضي توفى الدكتور أحمد علاء طولان، الإبن الثاني للدكتور علاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ليقرر الطبيب أن تكون مشروعات المؤسسة صدقة جارية على روحهما.