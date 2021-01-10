تحرير 132 محضر كمامة وفض 9 أسواق و11 سرادق عزاء وأفراح ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تحرير 132 محضرا، ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 9 أسوق على مستوى المراكز والمدن، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 11 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء، لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، وغلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى تلقيه تقرير، بمجهودات مجابهة فيروس كورونا، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، خلال يوم أمس، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأضاف أن التقرير تضمن تحرير 134 محضراً لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 132 محضراً للأفراد لعدم ارتدائهم الكمامات، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لمنشآت ومحال تجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 9 سوق وسويقية على مستوى المراكز والمدن، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 11 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء، لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 5 مراكز «سناتر» للدروس الخصوصية، وغلق 210 محلات ومنشئات تجارية بالواسطى وبني سويف، لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم إقرارها.

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها الأحد الماضي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.