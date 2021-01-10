تحرير 1488 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تحرير 1488 محضرًا بغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 1328 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك منذ بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أنه خلال الأسبوع الماضي تم غلق 741 محلًا و97 ورشة و175 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 117 سرادق فرح وعزاء وفض 139 سوقًا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 49 مركزًا تعليميًا و10 صالات رياضية بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم اليوم تحرير 148 محضرًا بغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة وتكثيف الحملات الدورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .