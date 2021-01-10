«المجمعة المصرية»: ترخيص 52 ألف مركبة «زيرو» في ديسمبر 2020

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا وتم إصدار رخصة لها في شهر ديسمبر 2020.

وأكدت التقارير، أن إجمالي عدد المركبات التي صدر لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها في جميع وحدات مرور مصر، والتي تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 461.322 ألف مركبة من بينها 51.892 ألف «زيرو» و23.967 ألف سيارة و17.427 ألف دراجه نارية و3938 نقلا.

أظهر التقرير الذي تصدره المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن عدد السيارات الزيرو التي تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها بلغت 23 ألفا و967 سيارة ملاكي، بينما بلغت الدراجات النارية نحو 17 ألفا و242 دراجة وعن النقل فبلغ 3938 سيارة نقل، ونحو 688 أتوبيسا خاصا.

أورد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التي تم التأمين عليها إجباريًا وتم ترخيصها قد بلغت 23.967 الف سيارة و3938 نقل و17.427 الف دراجه نارية و4.787 أجرة دراجة نارية و688 أتوبيسًا خاصًا.

وأوضح، أن عدد المركبات الزيرو والمستعملة التي تم التأمين عليها إجبارًيا وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 138 مركبة، من بينها 94 ملاكي و3 نقل و4 دراجة نارية و14 أتوبيسا عاما، أما الغاز الطبيعي 34 مركبة من بنها 6 ملاكي، و7 نقل و10 أتوبيسات نقل عام أما البنزين غاز طبيعي 896 ملاكي و34 نقل و6 دراجات نارية و13 أتوبيس نقل عام.

وتؤكد الأرقام، على أن عدد المركبات الزيرو المؤمن عليها إجباريا وتم ترخيصها 51.892 ألف مركبة، وأن مخزون المركبات الزيرو من طراز 2018 للشهر الرابع لم تظهر في التقرير، بينما المركبات من طراز 2019 التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها بلغت 2520 مركبة من بينها 186 سيارة ملاكي، و1975 دراجة نارية واجرة دراجه نارية 269 و61 نقل و7 سيارات أتوبيس خاص، بينما المركبات من طراز 2020 فقد بلغت عددها 14.762 ألف مركبة من بينها 1580 سيارة ملاكي و10 آلاف و381 دراجة نارية و1.653 أجرة دراجة نارية و605 نقل و202 أتوبيس خاص أما المركبات موديل 2021 فقد بلغت 34.610 ألف من بينها 22.201 ملاكي و5.071 ألف دراجة نارية و2865 أجرة دراجة نارية و3.272 ألف و479 أتوبيسًا خاصًا.

الجدير بالذكر أن عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريًاوتم ترخيصها في شهر نوفمبر 2020 وتم ترخيصها في جميع وحدات مرور مصر، بلغت 472.777 ألف مركبه من بينهم 48 ألف و565 مركبة «زيرو»، و3285 مركبة جمرك و324 مركبة هيئة دبلوماسية.