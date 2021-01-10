برلمان 2015: أزمات متكررة لـ"عبد العال".. وخلافات مع الجميع "اغلبية ومعارضة وحكومة" 

شهد برلمان 2015، أزمات عديدة بين الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، وأعضاء مجلس النواب، كان أبرزها خلافه مع الأغلبية أثناء مناقشة مشروعي قانون المحليات والإيجار القديم، الأمر الذي وصل لحد اطلاق بيانات وتصريحات صحفية انتقدوا خلالها "عبد العال"، كما امتدت الخلافات لهيئة مكتب المجلس نفسها، بعد الخلاف الشهير بين "عبد العال" و النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، والذي انتقد فيه الأخير ما وصفه بالإدارة الفردية لـ"عبد العال".

فالواقعة الأبرز لأزمات الدكتور علي عبد العال، كانت أثناء مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد، والتي دخل خلالها في خلاف حاد مع الأغلبية، التي رفضت التشريع بسبب ما به من عوار دستوري، علي حد وصفها، في مقابل اصرار قوي من "عبد العال" علي مناقشته باعتباره من القوانين المكملة للدستور الذي لا يجوز رفضه من حيث المبدأ.

وكيل المجلس اتهمه بإدارة المجلس بشكل منفرد.. والأغلبية بـ"احتكار الدستور والقانون"

ووصل الأمر إلي اتهام "عبد العال" للرافضين مناقشة مشروع القانون بأن من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، وهو ما دفع عدد من النواب اصدار بيانات لانتقاد رئيس المجلس حينها قائلين: أن مشروع القانون به عوار دستوري وأن القانون والدستور ليسوا حكرا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء".

كما دخل "عبد العال" وحيدا، خلال الفصل التشريعي الماضي، في صدام عنيف مع الأغلبية والحكومة والمعارضة في ذات الوقت، أثناء مناقشة مشروع قانون الايجار القديم للوحدات غير السكنية، وذلك بعد اصرار "عبد العال" علي تطبيق مشروع القانون علي المواطنين العادين بعد أن كان مقصورا فقط علي الشركات فقط، وانتهي الأمر في النهاية لتأجيل مناقشة مشروع القانون.

كما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، علي مدار الفصل التشريعي السابق، أزمات شبه دائمة، بين "عبد العال" و"النواب" بسبب عدم اعطائهم الكلمة أثناء مناقشة مشاريع القوانين، والتي وصل لحد انسحاب عدد ليس بقليل منهم من الجلسات العامة اعتراضا علي موقف رئيس المجلس، وهو ما برره "عبد العال" بقوله:" لن أعطى الكلمة لأحد تحت أى صوت عالى، من يريد استكمال الجلسة فليتفضل".

كما شهد مجلس نواب 2015 خلافات عديدة بين الدكتور علي عبد العال، وعدد ليس بقليل من النواب، بسبب ابدأ رأيه مرات عديدة من فوق المنصة خلال مناقشة مشاريع القوانين، وهو ما يعد مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي ألزمت رئيس المجلس بالنزول من فوق المنصة حين رغبته في ابدأ رأيه في أي من المواضيع والتشريعات المعروضة علي الجلسة العامة.

ووصلت الأزمات لهيئة مكتب مجلس النواب التي كانت تضم رئيس المجلس والوكيلين، وظهر ذلك للعلن بالتصريحات الصحفية للنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، والتي قال فيها أن "عبد العال" يدير المجلس بشكل فردي، وهناك بعض الملفات لا يأخذ رأي هيئة المكتب فيها وعليه أن يدير المجلس بشكل مؤسسي".