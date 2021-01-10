59.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركزا لتجميع الألبان بـ6 محافظات

عرضت الإعلامية دينا الوكيل، مقدمة الأخبار على فضائية Dmc، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اعتماد 59.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات».

الدولة تهتم بمراكز تجميع الألبان وتطويرها على مستوى الجمهورية

وجاء في التقرير، أنّه بخطى ثابتة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل الدولة الاهتمام بمراكز تجميع الألبان وتطويرها على مستوى الجمهورية، لتلبية الاستهلاك المحلي من الألبان ومشتقاتها، وفتح فرص جديدة لتصدير الفائض إلى الخارج.

60 مليون جنيه رصدتها الدولة لإنشاء وتطوير 42 مركزاً لتجميع الألبان

وأضاف التقرير، أنّ نحو 60 مليون جنيه رصدتها الدولة لإنشاء وتطوير 42 مركزا لتجميع الألبان بمختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة وتطوير المراكز القائمة، وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية الألبان ومنتجي الألبان، بقروض بنكية ميسرة طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية.

استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل

وتابع أنّ السيد القصير وزير الزراعة، أكد إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، واستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل، وتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز، والتي ترفع دورها تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية للبنك في اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الإئتمانية من قبل البنوك الممولة.

وأشار التقرير، إلى أنّ الخطة تهدف لإنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد والوجه البحري، ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية، والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان، ووافق وزير الزراعة على إنشاء 10 مراكز جديدة في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الغربية، والبحيرة، ومركزين في الفيوم وكفر الشيخ.