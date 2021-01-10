أمين «النواب»: المجلس به تخصصات متعددة وكل أعضائه قامات وطنية رفيعة

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس استقبل 24 عضوًا من النواب المعينة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تسلموا بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وتعرفوا على البرلمان، ودخلوا المتحف ودخلوا القاعة، وتعرفوا على أماكن جلوسهم، وفقًا للخطة التي وضعتها الأمانة العامة للجلسة الإجرائية لضمان التباعد للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المجلس يضم تنوعات كثيرة وتخصصات متعددة وكلهم قامات وطنية رفيعة معروفة.

النواب متحمسون ومصرون على العمل

وأضاف خلال تصريحات مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»: «من خلال الحوارات التي جمعتني بالنواب المعينين وجدت أن لديهم حماسا شديدا للعمل وإصرار على وجود أجندة تشريعية واضحة، والآمال والطموحات كبيرة، وهناك إقبال من النواب على ممارسة المهام التشريعية والرقابية».

وتابع: «من لم يتسلم بطاقاته فإن مكتب الأمين العام مفتوح للحصول عليه، وكان هناك بعض الأعضاء الذين لم يتسلموا بطاقاتهم ثم استلموها في وقت لاحق، وهو ما سنتبعه مع النواب المعينين، وبذلك نكون قد انتهينا من استقبال كل النواب، بعدها سندرس ما ينقصنا قبل انعقاد الجلسة الإجرائية يوم الثلاثاء المقبل، وسنتواصل مع النواب بشأن خطة الجلوس التي أعلنا عنها».

ووعد فوزي بأن تبذل الأمانة العامة للمجلس كل جهدها في أن يكون يوم الثلاثاء المقبل يومًا مشرفًا لمصر ولمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيجرى إشغال نصف مقاعد البرلمان في أولى الجلسات، حيث سيجرى البدء بنواب النظام الفردي وعندما ينتهون من الإجراءات، فإنهم يخرجون من القاعة ليدخل نواب القوائم بدلًا منهم، ولفت إلى وجود أماكن جلوس واستراحات لائقة وهي موصولة صوتاً وصورة بالقاعة وستنقل الجلسة على الهواء.