مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم ميكروباص بقليوب

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص في نزلة كوبري قليوب باتجاه القاهرة.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الفحص الفني لمعاينة الحادث وبيان سبب وملابسات التصادم والاستعلام عن حالة المصابين والتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بنزلة كوبرى قليوب باتجاه القاهرة.

وكشفت تحريات العميد هشام دياب، وكيل مرور القليوبية، أن الحادث أسفر عن مصرع أحمد إسماعيل، 27 عامًا، ومحمود أحمد، 57 عامًا، وإصابة السيد يوسف 46 عامًا، باشتباه بكسر في الحوض والعمود الفقري، وعطية محمد، 46 عامًا، وأحمد عبد الدايم، 45 عامًا، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

فيما شهد طريق خط 13 «بنها- القناطر» أمام قرية بلتان بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عنه إصابة 6 أشخاص.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان سبب وملابساته والإستعلام عن حالة المصابين.

كما تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق خط 13 «بنها-بلتان».

وأخطر اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم جميعًا لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق التي طلبت تحريات مباحث المرور، برئاسة المقدم نصر القارح، عن الحادث وأسبابه وملابساته وكلفت المهندس الفني بمعاينة السيارة محل الواقعة، لبيان صلاحيتها الفنية والاستعلام من المستشفى عن حالة المصابين لسؤالهم حول الواقعة.