الطرق والكباري: «القاهرة - أسيوط» جزء من مشروع طريق «الكيب تاون»

قال المهندس سامي فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إن طريق القاهرة أسيوط، جزء من طريق القاهرة الكيب تاون، الذي نتمنى أن يكتمل حتى يخترق القارة الأفريقية، بطول حوالي 10 آلاف كيلو متر، موضحا أن الهئية بدأت المرحلة الأولى من الطريق، من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلو متر، ومكملين حتى أسيوط، وبعدها نبدأ من أدفو إلى أسوان، على أن نكمل بعدها من أسوان إلى أبو سمبل، في تطوير الطريق.

الطريق كان حارتين فقط لكل اتجاه وأصبح الآن 6 لأسيوط و 5 للقاهرة

وأضاف «فرج»، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، الطريق كان في بدايته حارتين في كل اتجاه، حارتين في اتجاه القاهرة ومثلهم في اتجاه اسيوط، ولكن تضخم حركة المرور عليه، لدرجة أن البعض كان يطلق عليه «طريق الموت»، ولكن الآن تم تطوير الطريق وأصبح يحتوى على 6 حارات في اتجاه أسيوط، و5 حارات في اتجاه القاهرة، بينهم حارتان «نقل الخرسانة»، وهو ما يعد ثاني تجربة في مصر للطرق الخرسانية.

تكلفة المرحلة الأولى من تطوير الطريق 6 مليار جنيه

واشار نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن تكلفة الطريق حتى الآن بعد وصوله إلى المنيا وحتى اكتماله بوصوله إلى أسيوط، في المرحلة الأولى من تطوير وإنشاء الطريق، تكلفت نحو 6 مليار جنيه، لافتا أن هذا الطريق يأتي كجزء ضمن المشروع القومي للطرق، والذي يهدف إلى إضافة 7500 كيلو متر طرق حرة، ومعلنا أن الطريق تحول في الجزء الذي طورناه بالمرحلة الأولى، إلى طريق حر، بمعنى «المرور ماشي، بلا تقاطعات عليه، وكل التقاطعات معمولة فيها كباري أو أنفاق»، كاشفا أنه تم إنشاء 11 نفق و 4 كباري، حتى يتم تحرير المرور لكل اللي داخل للكيانات أو الطرق الفرعية المتفرعة من الطريق».

وأردف أن ذلك، كان له أثر إيجابي كبير، على انخفاض نسبة الحوادث على الطريق بشكل ملحوظ وكبير، وأصبح المرور عليه انسيابي بشكل كبير.