مها الرباط: أعداد إصابات كورونا تزيد في العالم

قالت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة سابقا والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، إن الوضع الوبائي العالمي متغير على مستوى العالم ككل في أعداد مصابي فيروس كورونا، ولكن هناك تباينات في بعض الدول، وحاليا باتت الزيادات الأسبوعية باختلافات مضطردة بين دول العالم، حتى وصلت حاليا أعداد الإصابات حول العالم إلى أكثر من 87 مليون حالة إصابة بالفيروس.

شرق المتوسط وصل إلى حالة استقرار

وأضافت «الرباط»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن إقليم شرق المتوسط والمتضمن 23 دولة وصل إلى حالة من الاستقرار في أعداد الإصابات والوفيات حاليا في الموجة الثانية من الجائحة، حتى وصلت أعداد الوفيات إلى ما يقرب من 125 الف حالة وفاة خلال عام.

الأعداد المعلنة

وأوضحت أن الأعداد المعلنة هي الأعداد التي قامت بالكشف في المستشفيات الحكومية، ولكن هناك مواطنين يخضعون للعزل المنزلي أو يذهبون إلى القطاع الخاص لتلقي العقاقير والكشف عن الفيروس، وهم لا يتم تسجيلهم ضمن أعداد الإصابات، وهي الطريقة التي قررتها الحكومة المصرية لمتابعة أعداد مصابي الفيروس منذ بداية ظهوره: «كل حكومة بتاخد إجراءات بخصوص مصابيها وتختلف من بلد لآخر، وهو ليس له علاقة بأعداد المصابيين الحقييقين في الموجة الأولي أو الثانية».