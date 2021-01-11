طبيب: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور طلال الناصولي، مدير مكتب المناعة في واشنطن، إن هناك عدد من الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا وأصيبوا بالفيروس بعد تلقي اللقاح بـ5 أيام، وهو أمر طبيعي، حيث إن اللقاح لا يرفع المناعة الخاصة بالجسد ويقاوم الأمراض إلا بعد مرور ما يقرب من أسبوعين لـ4 أسابيع.

كورونا يتحرك في الجو

وأضاف «الناصولي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب مصابي فيروس كورونا يتم إصابتهم من قبل الأشخاص الذين لا يظهر عليهم أية أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما وأن فيروس كورونا يتحرك في الجو كما يتحرك دخان السجائر في الجو.

إيقاف تدخين

وأوضح أنه يجب على الأشخاص إيقاف تدخين السجائر من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن المدخنين الأكثر عرضه للتأثر بفيروس كورونا، ويجب عدم الانصياع وراء الأطباء الذين يدعون امتلاكهم للقاح الخاص بفيروس كورونا ويقوموا بتلقيح المواطنين بأسعار عالية: «أطباء فاشلين».

التحور

وأكد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتقل بشكل أسرع بنسبة 70% حول العالم، كما وأن التحور الذي حدث بفيروس كورونا المستجد أدى إلى زيادة نسبة مصابيه لسرعة الانتشار، وأن الأشخاص الذين يتلقون اللقاح وكانوا من قبل خضعوا لإحدى عمليات التجميل يؤثر على 3 أشخاص فقط من أصل 30 ألف شخص.

وأشار إلى أنه يجب على الجميع ضبط مقاييس السكر والضغط في الدم، كما أن السمنة والمدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.