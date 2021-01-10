السيدة المعتدى عليها من ابنها: «عاوز يبيع بيتي ويسافر»

قالت السيدة دولت التي كان يعتدي عليها نجلها، إنها تشكر النائب العام بعد حبس نجلها الذي كان يؤذيها ويضربها باستمرار فهو الذي ساندها ضد نجلها مؤكدة أن نجلها باع المنزل التي تسكن فيه وأنه إذا خرج من السجن سيقتلها وكان يريد أن يحصل منها على 200 جنيه ويبيع البيت من أجل السفر.

وأضافت دولت خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم المذاع اليوم الأحد ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنها ستتوقف عن البكاء بعد مساندة النائب العام لها ضد نجلها الذي يربي ذقنه ومتطرف، لافتة إلى أن هناك محامي متطوع للدفاع عنها الذي أوضح أن نجلها يفرض عليها الجلوس في غرفة وحمام ويجبرها على بيع البيت من أجل الانتفاع بالمال وبعد أن رفضت ضربها ضربا مبرحا وعينها تورمت بشدة وضربها بكوريك السيارة رغم أنه ابنها وهي من أنجنته ولم تتبناه.

وتابعت: «أنا ربنا نصرني والله مبسوطة إن النائب العام تدخل بنفسه في الأمر أنا مبعرفش أعبر عن اللي جوايا بس أنا فرحانة ده كان بيضربني جامد وأنا كنت بعامله كويس هو طمعان في البيت بتاعي اللي شارياه من أخويا اللي هو خاله».

من جهته قال المحامي الخاص بها إن نجل السيدة منضم لجماعات «قذرة» والأجهزة هتكشف تحركاته وهو يتلقى تعليمات بعدم ترك والدته تخرج وحاليا الجهات الأمنية تتحرك وتتحرى عنه من أجل التوصل إلى الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها.