نجاح جراحة نادرة لطفلة بالمنصورة رغم إصابتها بكورونا

أجرى مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جراحة نادرة لطفلة عمرها 14 عام مصابة بفيروس «كورونا»، حيث نجح فريق طبي في استئصال ورم كبير بالمبيض للطفلة، التي تعاني من آلام شديدة أسفل البطن.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقا طبيا نجح في استئصال ورم ضخم بالمبيض لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، كانت تعاني من ألم شديد أسفل البطن، وتعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، كما أنها مريضة سكر.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه بالفحص تبين وجود ورم كبير بالمبيض حجمه يصل الى 15 سم، مما أدى إلى تضخم والتواء بالمبيض الأيسر الذي بدوره أدى لعدم وصول الدم للمبيض وحدوث غرغرينة، وقد تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة عاجلة واستئصال الورم الضخم، وأدخلت المريضة لقسم العزل بالمستشفي وهى الآن بصحة جيدة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، مشيرا إلى أن العملية أجريت بواسطة فريق طبى مكون من: الدكتور نبيل سراج، إستشاري النساء، والدكتور محمد عبد الرحمن، أخصائي النساء، والدكتور محمد خليل، أخصائي النساء.

وكان نفس الفريق الطبي، قد نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع، مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت محجوزة بقسم العزل بمستشفى المنصورة الدولي، وبفحص السيدة تبين أن نسبة تشبع الدم بالأكسجين منخفضة لديها، وعلى الفور تمكن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة وإجراء جراحة الولادة القيصرية، لإنقاذ حياة الأم والجنين وتفيد التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين وأنهما بحالة مستقرة وجيده ومازالا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

وقدم مكي، الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.