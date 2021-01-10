عاجل.. خروج قطار عن القضبان بالمنوفية دون وقوع إصابات

أكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، خروج قطار «منوف- طنطا» عن القضبان في قرية شنوان بمركز شبين الكوم، موضحا أن ما حدث هو عطل فني أدى إلى توقف القطار بمحطة شنوان، وتعمل هيئة السكك الحديدية على تغير الجرار.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب في توقف القطار رقم 555، هو خروجة عن القضبان، بسبب عطل في التحويلة، مما أدى إلى اختلال عجلة الجرار، ولم تحدث أي مشاكل أو إصابات.

وتابع، أن حركة سير القطارات عادت إلى طبيعتها من جديد، بعد توقفها حيث دفعت السكك الحديد بجرار إضافي.

من جانبه، أكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين الركاب أو العاملين بهيئة السكك الحديدية، موضحا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات.