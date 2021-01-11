تصل لـ30 درجة.. أكثر المدن المصرية ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء انتشارا كثيفا للشبورة الصباحية تصل حد الضباب على غالبية المناطق.

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة وأكثر المدن ارتفاعا في درجات الحرارة، حركة الرياح وسرعتها، نسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، أكثر المدن ارتفاعاً في درجات الحرارة، وسرعة الرياح، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة الاثنين 11 يناير

وتشير تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأعلى في درجات الحرارة، كالتالي:

مدينة أسوان

درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

مدينة إدفو

درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

مدينة شلاتين

درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

مدينة الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

مدينة أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

مدينة الأقصر

درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

مدينة أبو رماد

درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

مدينة قنا

درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

مدينة سوهاج

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

مدينة أسيوط

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

مدينة الغردقة

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

مدينة رأس حدربة

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

مدينة حلايب

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

مدينة المنيا

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

مدينة مرسى علم

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

مدينة شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

مدينة الطور

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

مدينة نويبع

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

سرعات الرياح المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات مصر

ـ تصل سرعة الرياح لـ13 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون شمالية شرقية.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ10 كم/الساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 9 كم/الساعة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 13 كم/الساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرع الرياح 15 كم/الساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 9 كم/ ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ ساعة، وتكون شمالية شرقية.

وحذرت الهيئة من انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على حلايب وشلاتين.