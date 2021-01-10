خبير عن تحديد رقم قومي لكل عقار في مصر: يقلل حالات التعدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعٍ عقد اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المنظومة تساعد الدولة في حصر الثروة العقارية، وتساهم كذلك في الحفاظ على الملكيات، كما ستؤدى عمليات التكويد لسهولة التعامل مع جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.

خبير عقاري: الرقم القومي يساهم في التداول المرن للعقارات

فوائد عديدة من إصدار رقم قومي للعقارات والوحدات السكنية، أوضحها الدكتور عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، من بينها التداول المرن للعقارات في السوق المصرية، بالإضافة إلى ضمان مطابقة العقار للمواصفات الواجب توافرها حتى تضمن سلامته.

وأضاف جادو لـ«الوطن»، أن الرقم القومي للعقار يساعد أيضا في منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه، مشيرا إلى أنه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.

الرقم القومي للعقارات يحمي ممتلكات المواطنين

كما أن الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية، وفق «جادو»

وتابع الخبير العقاري، أنه لتنفيذ ذلك الاقتراح بحاجة إلى قاعدة بيانات لكافة العقارات والوحدات السكنية المتواجدة بالدولة، بالإضافة إلى تنسيق بين عدة جهات لتنفيذ ذلك الاقتراح.