مصور فيديو الشاب المربوط بشجرة: حاولت أساعده ومقصدش الإساءة.. سامحوني

قال سامح عطية، مصور فيديو واقعة تقييد أم لابنها في شجرة كافور بالشرقية، إن مشهد ذلك الشاب استوقفه عندما رأى الشاب المعاق مقيدا في شجرة بالشرقية من قبل والدته، وناشد خلال الفيديو رئيس الجمهورية والنائب العام بضرورة التعامل مع هذا الشاب والأسرة ومساعدة الأم في حال لم تستطع رعاية الشاب، حيث إن السيدة تربي ابنها بتلك الطريقة منذ ما ما يقرب من 25 عاما ويحتاج للعلاج.

يعمل كإعلامي في مدينته بالشرقية

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يعمل كإعلامي في مدينته بالشرقية، وقام بتسجيل عدد من الفيديوهات تخص المحافظة من قبل، وعندما سمع بتلك الحالة التي تخص الشاب ذهب إليه وقام بتصويره، وأبعد عنه الأطفال الذين كانوا يتنمرون عليه.

هجرها زوجها منذ سنوات

وأوضح أن الأم ليس لديهاأولاد آخرين غير هذا الشاب المعاق، وهجرها زوجها منذ سنوات تاركا لها الشاب المعاق، وتعمل حاليا طوال اليوم في الأراضي الزراعية «الفلاحة»، لتوفير نفقات لها ولابنها، ما كان يضطرها إلى ربط الابن في الشجرة حتى لا يهرب منها أو يؤذى، حتى حاول مساعدة الشاب المعاق والأطفال يتنمرون عليه.

الأم تصحب ابنها للمنزل في نهاية اليوم

وأكد أنه في نهاية اليوم «ساعة المغرب» تصطحب الأم بأخذ الشاب إلى البيت لينام فيه، ولا تربطه هناك كما تقوم بربطه بالقرب من المقابر وبجوار الأرض الزراعية التي تعمل بها.

الشاب: أي حد حاسس إني ضايقت الأم يسامحني

وتابع: «عايز أي حد حاسس إني ضايقت الأم يسامحني، أنا مكانش فارق معايا الفيس بوك أو اليوتيوب، وكل اللي كان فارق عندي إن الشاب اللي بيقعد في الشارع أن حد يلحقه ويكرم الأم والشاب على ما واجهته خلال الفترة الماضية، وأقسم بالله ما كنت أقصد سوى إني أساعد شاب مريض».