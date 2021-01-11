مصادر: وهدان وبكرى يترشحان لوكالة النواب وسعد الدين يقترب من حسم الوكيل الأول

قالت مصادر برلمانية إن النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، يسعى للاحتفاظ بمقعده وكيلا للمجلس فى الفصل التشريعى الجديد، حيث شغل هذا المنصب فى دور الفصل التشريعى السابق، وحسبما أفادت المصادر، لـ«الوطن»، فإن «وهدان» يعتزم خوض هذه المنافسة رغم تأكده من وجود منافسين آخرين على هذا المقعد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توافقا بين عدد كبير من النواب للدفع بالمستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر على مقعد الوكالة الأول، فيما أعلن النائب مصطفى بكرى "مستقل" بالترشح على مقعد الوكالة.

فيما اشتعلت بورصة التكهنات حول احتمالية تزكية النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن لمقعد الوكالة الثانى، وأضيف للأسماء السابق ذكرها النائب عبدالهادى القصبى والذى شغل رئاسة لجنة التضامن الاجتماعى فى الفصل التشريعى الأول، كما رأس ائتلاف دعم مصر والذى انتهى عمله بموجب القانون.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

ومن المقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء الجلسة الاجرائية لانتخاب رئيس ووكيلي مجلس النواب وهي الجلسة التي ستترأسها النائبة فريدة الشوباشي بحكم أنها أكبر الأعضاء سنا.