جزار يروج لمحله الجديد في قلين بـ«غزالة»: الكيلو بـ650 جنيها (صور)

صندوق خشبي، وغزالة موضوعة أعلاه، ملفوفة في «شباك أو غزل»، وعربة «كارو»، ورجل يمُسك بـ«الغزالة»، وإلى جواره مجموعة من الأطفال، تبدو على وجوههم البسمة، ويطوفون في شوارع مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، للإعلان عن افتتاح محل جزارة جديد، لكنه يبيع أنواعاً خاصة من اللحوم، لأول مرة، حيث يبيع لحوم «الغزلان»، التي يصل سعر الكيلو فيها لـ650 جنيهاً، ما أثار تساؤلات المواطنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك».

كانت تلك هي وسيلة محمد شمس الدين، جزار بمدينة قلين، للترويج لمحله الجديد، الذي اُفتتح منذ أيام قليلة، ووجد أن الطوف بالغزالة في الشوارع، هو الوسيلة الأنسب للترويج، «أنا جزار وبعشق المهنة اللي ورثتها عن أهلي، وكمان عندي هواية إني بشتري الغزلان من الطريق الصحراوي، وأربيها مع الماعز، وفي يوم صديق ليا عرض فكرة إني أذبح الغزلان وأبيعها في محلي، لكن قولت له إن الناس هتستغلى سعر لحوم الغزلان، لكن قالي نجرب»، بحسب رواية الجزار.

لاقت الفكرة استحساناً من البعض، ما جعل الجزار يذبح نحو 5 رؤوس من الغزلان، «دبحت غزالة واحدة، وقولت أجرب، لقيت فيه إقبال عليها، فاشتريت 5 غزلان من تاجر على الصحراوي، وذبحتهم وبقيت أوزع هدايا تشجيعاً للناس، والهدايا عبارة عن نصف كيلو من الكبدة والبرجر، وببيع الكيلو بـ650 جنيهًا، لأن سعر لحوم الغزلان عالية جداً، لأنها تساعد على الشفاء من بعض الأمراض، فضلًا عن احتوائها على كافة أنواع الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، هو مش منتشر أووي في الأرياف لكن قولت أجرب».

وينصح الجزار الأهالي بشراء لحوم الغزلان، «بقول للناس شراء لحوم الغزلان أنضف وأحسن من أي نوع آخر من اللحوم، وسعرها غالي علشان الغزال مبيترباش إلا على أنواع معينة من الأعلاف، ولحمه نضيف جداً، وصحي، وناوي أكرر التجربة مرة تانية، كل حاجة وليها زبونها».