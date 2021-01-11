مصرع وإصابة 7 في حادثي سير ببني سويف

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح التابع لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وأسفر عنه مصرع شخص وإصابة أربعة، بينما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب مصنع الأسمنت، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

في الحادث الأول، تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص رقم (5674. ق ف ع) بالطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق بياض العرب، ما أسفر عن مصرع راكب وإصابة 4 آخرين، ونجاة 6 من الركاب.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ونُقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المتوفي يدعى «كامل .م.م»، 55 سنة، وأن المصابين هم محمد كامل محمد مسعود، 22 سنة، ومصاب جروح وكدمات متفرقة، وشهاب أحمد عبدالحميد، 22 سنة، ومصاب جروح وكدمات متفرقة، و رجب محمد سالم، 50 سنة، وكامل مسعود، 54 سنة، وجميعهم مقيمون بالمنيا.

وفي الحادث الثاني، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب مصنع الأسمنت، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصاب إلى المستشفى ذاتها.

وتبين أن المصاب يدعى حمادة سيد محمد، 30 سنة، موظف بشركه الكهرباء، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وأن المتوفى يدعى سيد عويس محمد قرني، 52 سنة، موظف بشركة الكهرباء، مقيم شرق النيل في بني سويف.