استجابة لـ«الوطن».. «القابضة للمياه» تعد بحل مشكلة أهالي الكوم الكبير

في استجابه لما نشرته «الوطن» في عددها الصادر يوم 21 ديسمبر 2020، بشأن غرق قرية الكوم الكبير التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، بعد حدوث خلل في خط الصرف الصحي بالقرية ما أدي إلي غرق القرية بالكامل.

وأرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان «القرية الغرقانة.. أهالي الكوم الكبير يستغيثون لتراكم المياه بالشوارع»، جاء فيه أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أفادت بأنّ خط الصرف الصحي المذكور بالشكوى، يقع ضمن مشروع خفض منسوب، وهو يتبع الوحدة المحلية لقرية شباس الملح التابعة لمركز ومدينة دسوق، علما بأنّ القرية مدرجة ضمن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى.

وجرى الانتهاء من أعمال التنفيذ بالمشروع وأعمال توصيل التيار الكهربي، من خلال شركة الكهرباء وذلك بتاريخ 23/12/2020، وجار تجارب التشغيل والتسليم الابتدائي.

وكان الأهالي استغاثوا بسبب تراكم المياه في شوراع القرية، ما أدى إلى حدوث مشكلات كثيرة، فضلا عن تأثر بعض أعمده الإنارة بارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى نفوق بعض الحيوانات نتيجة ماس كهربائي ناتج من بعض أعمده القرية.

وأعرب البعض منهم عن أنّ تلك الأزمة جاءت نتيجة أعمال تشغيل خط الصرف الصحي الجديد بالقرية، والذي لم تنته الشركة من تسليمه حتى الآن، رغم انتهاء المهلة التي حددتها الشركة قبل ذلك.

وقال عبدالغني الجنايني، أحد أبناء القرية، إنّ أعمال الصرف الصحي كان من المخطط لها أن تنتهي قبل 5 أشهر مضت، إلا أنّه حتى الآن لم تنفذ الشركة المنفذة تشغيل الخطوط، ما أدى إلى حدوث ارتجاع في الخطوط ناتج عن قيام قرية أخرى باستخدام الصرف: «حالتنا صعبة ومفيش وعود بتتنفذ، وعملنا كل حاجة ومحدش سامع بينا برضه، من فترة واحد من البلد كان هيموت متكهرب بسبب عمود، والحمار بتاعه مات، ومن يومين خروف مات، بسبب عمود برضه، لأن مفيش اهتمام بالصيانة، محتاجين اهتمام بمشاكلنا أكتر من كده، محتاجين إنارة الطريق من دسوق للقرية لأنه بيبقي كحل بالليل، ومحتاجين رصف للطريق وردم البركة اللي ملت البلد أمراض، ونقل المحول اللي، يعتبر مدفون في الأرض والمياه بتتجمع تحت منه، عايزين حد يسمعنا تعبنا وحالتنا صعبة».