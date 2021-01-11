ضبط 76 ألف نسخة كتاب دراسي مقلدة داخل مطبعة بالقليوبية

تمكّنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (76000) نسخة كتاب تعليمية ودراسية جميعها مقلّدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك داخل (مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية) وأمكّن ضبط المسؤول عن المطبعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وتمكّن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب شبكة دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بمزاولة نشاط إنشاء شبكة دش مركزية للقنوات الفضائية المشفرة، دون ترخيص، مخالفاً بذلك قانون حماية الملكية الفكرية.

وعثر بداخل المحل ملكه على (25 جهاز استقبال -ريسيفر- لقنوات فضائية مشفرة مختلفة – كبينة لتجميع وتوزيع القنوات الفضائية المشفرة – مكبر إشارة – عدد 4 قطع LNB – كمية من الإيصالات الخاصة بالمشتركين – كمية من اللوحات الإعلانية الخاصة بالشركة).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بث القنوات الفضائية المشفرة بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزته مقابل مبلغ مالي كاشتراك شهري لتحقيق أرباح غير مشروع.