اليوبيل الذهبي للسد العالي.. حكاية شعب كافح وكتب له الانتصار (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوبيل الذهبي للسد العالي.. حكاية شعب كافح وانكتب له الانتصار».

ساهم في جذب السياحة لأسوان

وجاء في التقرير، أنّ اليوبيل الذهبي للسد العالي هي حكاية شعب كافح واتكتب له الانتصار، عاهدناه دائما منذ بنائه رمزا للعطاء بلا وهن، السد العالي الذي طالما قدم لمصر تنمية زراعية بإضافة 3 ملايين فدان، حماها من الفيضانات، منحها كهرباء، وساهم في جذب السياحة لأسوان.

السد العالي ما زال شابا يافعا وكأنه أنشيء اليوم

وأضاف التقرير، أنّه يعتبر مدرسة ثقافية لمهندسي الري ويعمل بـ1500 موظف، فني، ومهندس، وهم بمثابة جنود حامية السد، وتحتفل بلادنا في هذه الأيام بمرور 50 عاما على افتتاح السد العالي، وتؤكد التقارير أنّ سدنا العالي ما زال شابا يافعا وكأنّه أنشيء اليوم، وآمن تماما ولا خوف عليه بعد كل هذه السنوات، ويتطلب ذلك توجيه الشكر لكل من ساهم في بناءه والذين حافظوا عليه ومن هم قائمون على تشغيله طوال 24 ساعة، خاصة أنّ السدود ركامية تُقاس كفاءتها بالستارة المانعة للرشح.

وتابع التقرير، أن كفاءة ستارة السد العالي تقدر بـ97% وكأنّه أنشيء اليوم، كما يعد السد العالي واحدا من أعظم 10 مشروعات هندسية عملاقة من 123 عملا على مستوى العالم، وفقا للمنظمات الدولية، أما قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان فبلغت خلال 2020 نحو 311 مليون جنيه وبلغت تكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه، وهو يجاور السد العالي ويعرض المقتنيات التاريخية التي جرى استخدامها أثناء بناء السد، حيث يقع على مساحة 146 ألف متر مربع، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية مهمة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل في مصر.