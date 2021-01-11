القبض على عنصر إجرامي «شديد الخطورة» بتهمة مقاومة السلطات في الزقازيق

أكّدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية اختباء عنصر إجرامب شديد الخطورة مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضايا (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - إخفاء جثة – مقاومة سلطات) بمنطقة الزراعات المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبطه وبحوزته (5 قطع سلاح نارب، عدد من الخزن، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقرّ بسابقة اشتراكه مع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات حال استهدافهم بمأمورية، والتي أسفرت عن مصرع اثنين منهم وإصابة الثالث، وقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته للأسلحة المضبوطة للدفاع عن نشاطه الإجرامي.