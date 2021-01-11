أمن الغربية يلاحق 3 هاربين من سجن طنطا العمومي: عليهم أحكام إعدام ومؤبد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لملاحقه 3 متهمين هاربين من سجن طنطا بشكل مفاجىء عقب تسللهم من أسوار السجن.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من سجن طنطا العمومي يفيد بهروب 3 سجناء متهمين عليهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد هيثم الكيلاني، رئيس مباحث المديرية، ويرافقه الراواد يوسف الجندي وأحمد الحجار وتوفيق شهوان رؤساء مباحث قسمي أول وثان ومركز شرطة طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لمطاردة المتهمين الهاربين من السجن.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهمين هربوا فجر اليوم من خلال التسلل عبر أسوار السجن العمومي، والذي يبعد قرابة 200 متر من موقع مقر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.

وتابعت المصادر الأمنية بأن جولات أجراها مساعد وزير الداخليه لمنطقة وسط الدلتا لقطاع مصلحه السجون، واللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، لتفقد السجن والإشراف على تشكيل فرق البحث لضبط المتهمين الهاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.