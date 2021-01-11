اجتماع بين الأحزاب وتنسيقية الشباب لحسم المقاعد القيادية بـ«النواب»

يشهد مقر ما يعرف بـ«ائتلاف دعم مصر» في منطقة التجمع الخامس، اجتماعا لممثلي الأحزاب وأعضاء مجلس النواب، وبعض من شباب تنسيقية شباب الأحزاب قبل انعقاد الجلسة الاولى البرلمان المقررة غدا الثلاثاء، حيث يشهد الاجتماع مفاوضات سياسية لاختيار رئيس المجلس والوكيلين وحسم ترشيحات المناصب القيادية داخل مجلس النواب.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ من ضمن الحضور، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، وآخرين.

وكانت مصادر كشفت لـ«الوطن»، أمس، عن أنّ الاجتماع الذي دعا له حزب مستقبل وطن، سيكون بمشاركة نواب من قائمة من أجل مصر والتي تمثل 13 حزبا سياسيا، إلى جانب نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من النواب المنتخبين على المقاعد الفردية والمعينين.

والاجتماع الذي يسعى لتشكيل ائتلاف برلماني جديد على غرار ائتلاف دعم مصر في برلمان 2015، قالت المصادر، إنّ هناك 3 أسماء مطروحة لتولي رئاسة المجلس الجديد، وهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، وأنّ هناك اتجاها لتعيين امرأة وكيلا للمجلس.

ومن المقرر أن تنعقد صباح غدا الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الجديد، طبقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس لدور الانعقاد التشريعي الثاني، وستترأس الجلسة الإجرائية النائبة فريدة الشوباشي بحكم كونها أكبر الأعضاء سنا.