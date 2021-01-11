رئيس الأوروبية: 25 مليون مصاب بكورونا حول العالم لا يعلمون بمرضهم (فيديو)

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن عدد مصابي فيروس كورنا وصل لـ90 مليون مصاب بالعالم، ولابد من وجود آخرين مصابين ممن لم يكتشفوا إصابتهم بالفيروس، لأن هذا الإحصاء يتعلق بعمل المسحة الطبية، وكلما قمنا بعمل مسحات طبية كلما اكتشفنا مصابين أكثر.

وأضاف أن هناك ما لا يقل عن 25 مليون مصاب كورونا بالعالم وبدون أعراض، إذ لم يُجروا مسحات طبية، مشددا على أن فيروس كورونا موجود في 210 دولة بالعالم، ويوجد 25 مليون مصاب بأوروبا، و22.4 مليون بأمريكا الشمالية و16.3 مليون في أمريكا الجنوبية، بما يعني أنه يوجد 63 مليون من الـ90 مليون مصاب في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، خلال حديثه عبر سكايب على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك الأرقام تدل على أن الفيروس في بدايته بدأ الانتشار في العالم، ولكن حاليا يتركز في 11 دولة، وأغلب الدول التي يتركز بها المصابين لم تجرِ إجراءات دقيقة في شهر 3، 4، 5، ولذلك فهي تدفع الثمن غالي، مثل أمريكا وبريطانيا والبرازيل، ولذلك فيروس كورونا تعافى الكثيرين منه وتم عمل على 1700 مصاب، وتقريبا 76% من المصابين لديهم عارضة تستمر بعد 6 أشهر من الاصابة، وهذه العارضة 63% تعب مستمر وإرهاق و25% لديهم ارتباك وخوف من الفيروس وفقد عمله، و22% لايستطيعون النوم، ومن أجل ذلك الوضع العالمي ينقسم بين الكورونا واللقاحات.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن بريطانيا يجب أن تقوم بحجر صحي ومنطقة حمراء شهر على الأقل للخروج من الأزمة، خصوصا بعد النسخة الجديدة من فيروس كورونا، التي تتواجد بقوة ببريطانيا، التي تنتشر بسرعة كبيرة جدا وتصيب الشباب والأطفال وكبار السن.