جمعية خيرية بدمياط توزع 7040 شنطة مواد غذائية وتسلم 4 أجهزة تنفس صناعي

وزعت جمعية خير دمياط برئاسة منى سراح 7040 شنطة غذائية بمختلف مناطق المحافظة.

وجهزت الجمعية 12930 وجبة ساخنة ( فطار - غداء -عشاء) بمطبخ إنتاجي تابع للجمعية ومراعاة الشروط الصحية والنظافة وتوزيعها على مناطق دمياط المختلفة وعلى المستشفيات (التخصصي – الصدر – العام – الحميات) ومركز التعليم المدني (مستشفى العزل بدمياط الجديدة) ووجبات غداء ساخنة لبعض مناطق دمياط للحالات المستفيدة من الجمعية والمتضررة من كورونا.

ووزعت الجمعية كميات من الفواكه والحلويات والمشبك والفطير بالمكسرات والفول المدمس والطماطم والبصل والبطاطس مع الوجبات والشنط الغذائية.

وتم تسليم 4 أجهزة تنفس صناعي واستلامها لحين تحديد مستشفى العزل بدمياط وتسليمهم لها بإجمالي مبلغ الأجهزة 840.000 هذا وتم تجميعهم في وقت قياسي.

كما تم توزيع كميات من المنظفات (كلور – ديتول – فيبا – كحول) على الحالات والمتضررين من الفيروس هذا وتم توزيع كمامات طبية على الحالات وتوعيتهم بخطورة الفيروس.

كما تم عمل غرفة عمليات دورها التواصل مع قاعدة بيانات حالات تليفونيا للتوعية من خطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه هذا وتم عمل توعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لفئات المجتمع عامة بطرق الوقاية من فيروس كورونا الحالي.

كما نظمت الجمعية حملات توعية ميدانية خلال الموجة الأولى فى بدايات الأزمة بالنزول إلى الشوارع وتوزيع جوانتيات وكحول على سائقي الميكروباص في المواقف الخاصة بهم وضرورة تجنب الزحام والاختلاط كما تم توزيع ما يقرب من 3500 واقيات طبية وجوانتيات وكمامات على عدد من المستشفيات للطاقم الطبي من الأطباء والتمريض.

وتم تعقيم دار الملك لكبار السن التابع للجمعية دائما وقياس درجة الحرارة والالتزام بتعليمات الوزارة للرعاية بهم والتهوية الجيدة للمكان وعدم اختلاطهم بالغرباء.

وخلال الموجة الثانية تم توفير خط ساخن لدعم مرضى كورونا بصرف الروشتة الخاصة بهم، إلى جانب توفير 37 أنبوبة أكسجين وأجهزة استنشاق.