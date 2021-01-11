الشروط وطريقة التقديم.. فرص توظيف قيادية بمنطقة إسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية ندباً وتسييراً للأعمال، لحين شغلها وفقاً لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.

تتمثل تلك الوظائف في: مدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير العلاقات العامة، وموجه عام رياض الأطفال، ومدير إدارة الأمن، ومدير الشئون الإدارية.

وحصلت "الوطن" على شروط تلك الوظائف وطريقة التقديم لشغلها، وفقاً لما يلي:

بالنسبة لشروط التقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الثانوي، تتضمن أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي، وأن يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين علي الأقل، كما يكون حاصلاً على تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً لتاريخ التقدم للوظيفة، وعدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية أو حصل على جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

وعن شروط التقدم لوظيفة موجه عام رياض الأطفال، أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي، وأن يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة كبير معلمين، كما يفضل الحاصل على دورات المراجعة الداخلية والخارجية في جودةالتعليم ويرفق بالطلب ما يفيد ذلك، وأن يكون لديه القدرة على التعامل مع هذه المرحلة، على أن يكون حاصلاً علي تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم للوظيفة، مع عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتي تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

وعن شروط التقدم لوظائف مدير العلاقات العامة، ومدير إدارة الأمن، ومديرالشئون الإدارية، يجب أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال مناسب، وأن يكون المتقدم على الدرجة الأولى المجموعة النوعية إعلام بالنسبة للعلاقات، والمجموعة النوعية أمن بالنسبة للأمن، والمجموعة النوعية تنمية إدارية بالنسبة للشئون الإدارية، وأن يكون حاصلاً على تقريري أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً لتاريخ التقدم، مع عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

وطالبت الإدارة كلا من لديه شهادات خاصة بالحاسب الآلي أو أي شهادات أخرى (ماجستير أو دكتوراه) أن يرفق صورة منها، على أن تُقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق متضمنة البيانات التالية (الاسم – والوظيفة بالكادر – وتاريخ التعيين – وتاريخ مباشرة العمل - وتاريخ الميلاد – ورقم السجل - ورقم التليفون)، اعتباراً من 12 يناير ولمدة عشرة أيام، وسيتم استبعاد الطلب في حالة مخالفة شروط الإعلان، أو وصول الطلب بعد الميعاد المحدد للإعلان.