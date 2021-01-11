شفاء طفلة بعزل مستشفى ناصر و8 وفيات في 24 ساعة بالقليوبية

أعلن مستشفى ناصر العام في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، شفاء طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة 8 حالات وفاة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في مستشفيات ومراكز العزل المختلفة.

وجاء في بيان صدر عن مستشفى ناصر، قبل قليل، إن إحدى الأطفال المصابات بفيروس كورونا، غادرت المستشفى بالفعل، بعد خضوعها للعلاج لمدة أسبوعين، داخل العزل، حتى تأكد شفاؤها، وجاءت نتيجة المسحة الأخيرة لها سلبية.

وبينما أشار البيان إلى وجود 28 حالة إصابة بفيروس كورونا، تخضع للعلاج بمستشفى ناصر حالياً، فقد أعلن مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها استقرار حالتي الاشتباه بكورونا، اللتين جرى استقبالهما في وقت سابق أمس الأحد، حيث تم إيداعهما قسم العزل لحين التأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر طبية في مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 8 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 6 حالات في مستشفى قها المركزي، المخصص لعزل الحالات المؤكدة والحرجة، إضافة إلى حالتين بمستشفى شبين القناطر.

وأوضحت المصادر أن الوفيات المسجلة بعزل قها تتضمن سيدتين وعامل، من مركزي طوخ وبنها، بينما تمثلت وفيات مستشفى شبين القناطر في سيدة شابة، تبلغ من العمر 45 سنة، والأخرى مسنة تبلغ 67 سنة.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى بنها التعليمي وفاة "هاني العطا"، فني تمريض بالمستشفى، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وهو ثالث حالة وفاة بين أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.