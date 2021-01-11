مدير إدارة تنمية مهارات المرأة: سر الحرفة برنامج جديد للمجلس القومي

قالت مي محمود، مدير إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن إطلاق فكرة برنامج سر الحرفة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جاء أثناء الحجر المنزلي في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أجل إفادة السيدات والشابات، فتم اقتراح الفكرة لإفادة السيدات ضمن البرنامج الذي كان موضوعا بالتعاون مع الخبراء الذين كانوا يدربون السيدات على أرض الواقع، ثم انقطع الأمر، ما دفع المجلس القومي لإطلاق الفكرة أونلاين على اليوتيوب.

تعريف الجمهور المصري بالمبادرة هدفها نشر التراث المصري

وأضافت مديرة إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع اليوم الإثنين على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن وجاسمين طه، أن المشروع يهدف إلى تعريف الجمهور المصري بالحرف ومنافذها والأشخاص العاملين بها وتم اختيار الحرف من محافظات مختلفة وهذه الحرف التراثية تم إجراء ورش تدريبية لها على مدار سنوات عديدة والسيدات لديهن باع طويل في الأمر والسيدات حريصات على تطوير الحرف لديهن لتقديم منتج فريد بأسعار تنافسية.

سعي لترجمة المشاريع بلغات أجنبية لنشر دوليا

وتابعت: «نسعى لترجمة الفيديو الخاص بالمبادرة بلغات مختلفة بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والتي تلقت ردود أفعال إيجايبية وإشادات محلية بالحدث، يوجد حلقات إرشادية على اليوتيوب للتعريف بكل خدمة وأماكن تعلمها والخامات المنتجة وطرق تسويقها وأماكن بيعها وأبرز الشخصيات المتخصصة فيها، ويتم إجراء تدريبات على أرض الواقع لكن كورونا قلل الأعداد ويتم اتخاذ التدابير الاحترازية لمجابهة الفيروس، كما سيتم إضافة عدد من الحرف الجديدة في حلقات جديدة على اليوتيوب وهي حلي التراث والخيامية والفخار، وستعرض حلقات عن بدء المشروع الصغير في المشروعات التراثية».