تسليم 4 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي، وتأهيلها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

وأكد المحافظ، خلال استعراضه لتقرير المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن جهود المجلس في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل، لتحصل المرأة على مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

وتستهدف مبادرة "بطاقتك حقوقك" استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكين السيدات من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصاً على مساعدتهن في إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

ومن جانبها، أوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أنه تم تسليم 4 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات، وذلك ضمن البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت بالمجان، ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أن المجلس يتولى توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات، ويتم اعفاؤهن من غرامات التأخير، ليصل بذلك إجمالي ما تم استخراجه على مدار عام 2020 وحتى اليوم، إلى 14 ألف بطاقة، مشيدةً بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية، من خلال تسهيل إجراءات استخراج البطاقات، وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.