«كارجاس»: كل دول العالم تتجه إلى الطاقة النظيفة

قال المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة «كارجاس»، إن كل دول العالم تتجه إلى الطاقة النظيفة، وهو متوفر في مصر، ومن مصلحتنا ومصلحة بلدنا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لأنه يقلل الانبعاثات الضارة في البيئة، ويوفر على الدولة النفقات التي تنفقها على استيراد النفط من الخارج، ويتيح لنا الاستفادة من الطاقة الموجودة لدينا، وهي التي يتجه لها العالم كله الآن.

مواطنون يتقدمون بطلبات للتحويل

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين: «تقدم لنا عدد كبير من المواطنين لتحويل سياراتهم»، مشددا على أن الشركة تحول السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي فقط، ولا تشارك في إحلال السيارات المتقادمة.

إقبال كبير على المعرض

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة "كار جاس"، أن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (Go Green) شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، والكثير من التعاقدات.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

ولفت إلى أنه يتم الكشف عن السيارة ومحركها، وبعدها يأخذ المواطن موعدا لعملية التحويل التي تستغرق ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، ويكون المواطن معه صورة البطاقة والرخصة وإيصال غاز.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح منذ أيام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (Go Green)، بصحبة عدد كبير من الوزراء، ضمن خطة الحكومة إحلال 70 ألف سيارة في 2021، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف سيارة ميكروباص، إضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

في سياق منفصل، قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إنهم تلقوا حتى الآن 20 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام.