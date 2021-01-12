طالبة ثانوي راحت لزميلها البيت تذاكر رجعت حامل.. والتحريات: بالتراضي

كشفت تحريات المباحث في واقعة العلاقة المحرمة بين طالبة الثانوي التجاري القاصر وزميلها داخل منزل الأخير في المقطم عن أن العلاقة حدثت بالتراضي أي بموافقة الطالب دون إجبارها، وأسفر ذلك عن حملها، وقضت الطالبة أشهر الحمل في منزل أسرتها، ووقت وجودها داخل مستشفى خاص بالمقطم للولادة نشبت مشاجرة بين أسرتها وأسرة زميلها على تحمل نفقات الولادة، ما أسفر عن إصابة 4 من الجانبين بكدمات وسحجات متفرقة وألقت الشرطة القبض عليهم بعد ورود بلاغ من المستشفى.

التحريات: العلاقة حدثت بموافقة الفتاة

أوضحت تحريات المباحث التي حصلت «الوطن» على نصها: «بالنسبة لقرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 1400 جنح الطفل والشامل بالبند ثانيًا حجز المتهم، فهد 17 سنة، على أن يعرض صباح باكر رفقة تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصورة تحقيقها مع مراعاة مدة الحجز القانونية خشية سقوطها، وعليه بإجراء التحريات حول الواقعة فقد توصلت إلى قيام المتهم بمضاجعة تلك الفتاة وتدعى رانيا 16 سنة، بموافقتها دون إكراه منه».

رانيا: كنت بحب زميلي والعلاقة بالتراضي

وقالت الطالبة في تحقيقات النيابة، إنها كانت تربطها علاقة عاطفية بزميلها وأنها كانت تذهب إليه في منزل أسرته للمذاكرة معًا لكن وجودهما بمفردهما ساعد على تطور علاقتهما إلى حدوث علاقة جنسية تامة بينهما بالتراضي، وأنها فقدت عذريتها في اللقاء الحميمي الأول، وأن تلك العلاقة تكررت 3 مرات داخل منزل زميلها وبعدها تهرب منها زميلها لمدة 3 أشهر حتى فوجئت بأنها حامل في شهرها الثالث فأخبرت والدتها وبعدها اتفقت أسرتها مع أسرة زميلها على تسوية الأمر بالزواج العرفي وحدث ذلك عند محامٍ قام بتحرير هذا العقد.

ومن جانبه قال الطالب في تحقيقات النيابة، إن علاقته مع زميلته كانت في منزل أسرته وقت وجودهما بمفردهما، وأنه يعترف بنجله من الفتاة، وأن علاقتهما تكررت عدة مرات وأنه عاشر زميلته معاشرة الأزواج، وأن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي وأنه كان ينتظر حتى انتهاء دراسته والبحث عن عمل ومن ثم تحمل نفقة زوجته ونجله لكن الأمور تطورت خلال الولادة وحدثت مشاجرة وبعد انكشف موضوع زواجهما العرفي.