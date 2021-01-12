«الدواء» تسحب تشغيلتين من الصيدليات لعلاج التهابات البشرة والأعصاب

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بناء على التفتيش الدوري وتحليل معامل الهيئة، سحب التشغيلة رقم 171117 فقط من مستحضر «ميراج 500 مجم فيال»، الذي يستخدم كمضاد حيوي واسع المفعول لعلاج الالتهابات الجرثومية التي تصيب البشرة والجلد، والتشغيلة رقم 20072 من مستحضر «سابوكتيك 600 مجم إف سي تي» الذي يستخدم لعلاج الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأنّ سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة التشغيلتين من حيث الخواص الطبيعية، وأنّه تبيّن من تحليل عينات التشغيلتين بمعامل الهيئة أنّهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث الشكل الخارجي.

وأكد أنّ هيئة الدواء المصرية أصدرت المنشورين رقمي 1 و2 لسنة 2021، والموجهين لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، واللذان يفيدان بضبط وتحريز ما قد يوجد في الأسواق المحلية والوحدات الحكومية، من التشغيلة رقم 171117 من مستحضر «ميراج 500 مجم فيال»، والتشغيلة رقم 20072 من مستحضر «سابوكتيك 600 مجم إف سي تي»، وذلك لعدم مطابقة المواصفات الخارجية للمستحضر.

وتابع الغمراوي أنّ الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أنّ هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأنّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.