خطوات تعقيم منزلك بعد إصابة أحد افراد عائلتك بكورونا

بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، زادت حالات الإصابة بالفيروس المستجد، وكثير من المرضى يلجأ للعزل المنزلي والعلاج في المنزل، ما يفرض على أفراد أسرة الشخص المصاب التعامل بحذر معه.

ويجب البحث عن طرق لتعقيم المنزل بعد إصابة أحد أفراد المنزل بكورونا، وهو ما أوضحه طبيب الفيروسات والأوبئة الدكتور أحمد رمزي، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة وضرورية لتعقيم المنزل لتجنب الإصابة بكورونا والقضاء على الفيروس المنتشر بالأرجاء.

خطوات تعقيم المنزل بعد إصابة أحد الأفراد بكورونا

تعقيم الأسطح بالمنظفات والكلور، إضافة إلى مقابض الأبواب وباب الثلاجة، ومفاتيح الأضواء وغيرها.

تنظيف الأسطح المُتسخة بالمنزل باستخدام الماء، والمنظف أو الصابون، ومن ثمّ تعقيمها بمطهر يحتوي على 60% من الكحول.

غسل الملابس الخاصة بالمريض المتعافي جيدا بالماء والصابون.

ارتداء القفازات عند تنظيف الأسطح وتعقيمها، مع الحرص على التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف ولا يجب استخدامُها لأغراضٍ أخرى، كما يجب تنظيف اليدين فور إزالة القفازات.

تنظيف الأرضيات المغطاة بالسجاد بالماء والصابون و (الكلور).

يجب أن يظل المصاب بكورونا منعزلا عن أفراد أسرته حتى بعد تعافيه لمدة عدة أيام لضمان سلامته، وأن يبقى في غرفة مستقلة.

على الشخص المريض تناول الطعام في غرفته بشكل منفصل، وغسل أواني الطعام باستخدام القفازات بالماء الساخن ثم غسل اليدين ومقابض الصنبور.

استخدم سلة المهملات المبطنة بأكياس القمامة، وضع فيها كل القمامة والمستلزمات التي استخدمها المريض، وعليك أن ترتدي القفازات عند إزالة الأكياس أو التخلص من القمامة، مع ضرورة التأكد من غسل يديك جيدا بعد خلع القفازات.

احرص على تهوية المكان بشكل جيد.

احرص على استشارة قسم الصحة بشأن إرشادات التخلّص من النفايات حال أمكن الأمر ذلك.

وفي المتوسط يصل سعر كلوركس كلور 500جم باودر إلى 45 جنيه.

كما يصل سعر كلوركس مزيل بقع 500مل بخاخ إلى 30 جنيه.

كما تبدأ أسعار المنظفات من 10 جنيهات إلى 10 جنيها في المتوسط.

ويصل متوسط سعر لتر الكحول إلى 60 جنيها.