كشف غموض السطو المسلح على سائق بالخانكة في القليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة سطو مسلح على سائق؛ إذ أوقف 3 مسلحين سائقا لسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا الرصاص عليه، واستولوا على سيارته وفروا هاربين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وألقي القبض على اثنين من المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، وسرعة ضبط المتهم الهارب، وكلفت بالبحث عن السيارة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من سائق، يفيد أنه في أثناء قيادته سيارة ربع نقل «يعمل عليها»، بدائرة المركز وبرفقته نجله، ونجل مالك السيارة، اعترضهم 3 مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا من بندقية آلية، فأحدث إصابته، واستولوا على السيارة وهاتفين محمول، ولاذا بالفرار.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد، مدير المباحث، وجرى تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية

وفي أحد الأكمنة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات، تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها وبندقية آلية ودراجة نارية، مستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما في الطريق العام.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما، وتكليف أجهزة الأمن بضبط المتهم الهارب، وطلب تحريات المباحث.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض حادث العثور على جثة سيدة عثر عليها، على طريق بين قريتى عرب جلال وصنافير، دائرة مركز قليوب؛ إذ تبين أنها لربة منزل تدعى «ح. ع. ج»، 25 عاما، تركت منزل الزوجية هاربة من زوجها، وعندما عثر عليها والدها قتلها وألقى جثتها في مكان العثور عليها، وألقي القبض على الأب، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث.