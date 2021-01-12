اختلاف الدخل.. حالات استبعاد طلب الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

يحلم عدد كبير من المواطنين بالحصول على وحدة سكنية، من ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لأنها توفر لهم فرصة تملك شقة وبتكلفة مادية مناسبة لأوضاعهم الاقتصادية، وموقعها مميز أيضا داخل المدن الجديدة.

ولكن هناك بعض الحالات التي تقف أمام العميل وحلمه في الحصول على الوحدة السكنية بعد التقديم عليها، والتي تمنع قبول كراسة الشروط الخاصة بالمواطن.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية تلك الحالات التي تتسبب في استبعاد طلب حصول العميل على وحدة إسكان اجتماعي، وذلك وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتمثل حالات استبعاد أوراق التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي في نقص الأوراق المطلوبة للتقديم، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحجز في: «صورة بطاقة، قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة كمبيوتر، شهادات ميلاد الأولاد، قيد عائلي، عقد إيجار إذا كنت مستأجرا، وغير مطلوب في حالة الإقامة بمنزل الأسرة، إيصال مرافق جديد (مياه، كهرباء، غاز)، مفردات راتب للزوجين».

وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة، برنت تأمينات، استمارة التقديم، أصل إيصال شراء كراسة الشروط، أصل إيصال دفع جدية الحجز.

والحالة الثانية تتمثل فى ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

وأخيرا أن يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو امتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

وحدة لكل مواطن

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الهدف الأساسى للصندوق، هو توفير وحدة سكنية لكل مواطن بشرط أن يكون مستحق لها، وأن تتطابق مستنداته مع شروط الحجز المنصوص عليها بكراسة شروط الإسكان الاجتماعي.

وأكدت عبدالحميد أن الصندوق يقوم طوال الوقت بعمل جولات تفقدية على الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، لرصد المخالفات، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب وتحديد العقوبة المحددة وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.