مخالفات جسيمة في مدارس بالعبور: شيشة وتأجير ملاعب وتجمعات خطيرة

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فتح تحقيقا عاجلا مع إداراتي مدرستين بالعبور، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة خلال جولة مسائية أجرتها سماح إبراهيم وكيلة المديرية.

وكشفت الجولة، عن وجود ملاعب غير قانونية بإحدى المدارس، وتناول بعض الأفراد الشيشة أثناء النوبتجية، بالإضافة إلى مخلفات ورواكد لمقاعد خشبية تم تخزينها بطريقة خاطئة، ما يمثل خطرا يهدد المدارس، دون الاستفادة منها أو تخزينها بالشكل السليم.

وأكد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كلف الشئون القانونية، بالتحقيق الفوري العاجل في المخالفات، وإزالتها فورا، والتحفظ على المستندات الخاصة بالمخالفات والتحقيق فيها، مضيفا: «لا مكان لمقصر أو متخاذل»

وكانت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقها لجنة مشكلة من المديرية، قد فاجأت مدارس إدارة العبور التعليمية في الفترة المسائية، لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان علي كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية.

وأجرت سماح، جولة تفقدية لبعض مدارس العبور، منها مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث ضبطت بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية، التي سجلت بها بعض المخالفات، منها إحضار شيشة، يستخدمها عامل النوبنتجية داخل المدرسة، وفتح ملاعب أنشطة دون إخطار المديرية، وبشكل مخالف للتجعمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن وكيل الوزارة، عقد اجتماعا مع مسئولي التنسيقات بالمديرية، في وقت سابق، إذ جرى مناقشة تنظيم قواعد العمل الإداري داخل الديوان، وفي جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، وتوحيد البيانات الإحصائية في جميع الإدارات التعليمية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة وسرعة، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية.