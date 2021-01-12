"تصل للفصل".. عقوبة ادعاء المرض في العمل بعد واقعة "قمصان"

«التمارض» حيلة لجأ لها محمد قمصان، لكسب التعاطف مدعيا إصابته بالسرطان لنحو 4 أعوام، توالت فيها ادعاءاته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إذ خرج بعدة فيديوها لدعم المرضى، وتحدّث فيها عن مرضه كما ظهر في فعاليات مختلفة مع مرضى السرطان، لكن أحيانا لا يكون التعاطف هو السبب الوحيد للتمارض، فبعض الموظفين يلجأون للتمارض للحصول على إجازة من العمل، ما قد يتسبب في عقوبات إدارية تصل للفصل عن العمل.

عقوبة التمارض في العمل

في ديسمبر 2019 أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنّ انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه، موضحة أنّ ذلك يأتي تأسيسا على تنظيم المشرّع كيفية حصول الموظف على إجازة مرضية، والإجراءات المنظمة للحصول عليها، ما يجعل «التمارض» أو «ادعاء المرض» إخلال بواجبات الوظيفة.

ونص قرار الجمعية على أنّه «وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله دون إذن 15 يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أنّ انقطاعه كان بعذر مقبول».

وأوضح القرار أنّ الانقطاع عن العمل بسبب المرض يُحتم على الموظف إبلاغه رئيسه المباشر خلال 24 ساعة من انقطاعه في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة.

الإبلاغ قبل الانقطاع عن العمل

ونص قرار الجمعية العمومية على أنّه «إذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله.

وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف، يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله دون إذن 15 يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أنّ انقطاعه كان بعذر مقبول.

وإذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الثلاثين يومًا على انقطاعه غير المتصل، وذلك إعمالا لحكم المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016».

كشف ادعاءات قمصان

وجرى تكريم قمصان على أنّه أقوى محارب للسرطان، وبعد نشر وصيته الأخيرة التي أوصى فيها بدفنه نهارا لتكون نهاية الادعاءات؛ إذ كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها مأخوذة من فتاة «محاربة حقيقية»، هزمها السرطان وتوفيت، لتخرج ما تُسمى بـ«رابطة محاربي السرطان»، مكذبة لقمصان، كما قررت سيدتان من مدينة دسوق، التقدم ببلاغين ضده، تتهمانه فيهما بترويج أخبار كاذبة، وتهديد إحداهما، لتستدعيه قوات الشرطة وتبدأ النيابة التحقيقات معه.