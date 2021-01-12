طالبة الثانوية الحامل: كنا بنتقابل في شقة جده

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة الحمل السفاح لطالبة أولى ثانوي «رانيا»، 16 سنة، من زميلها «فهد»، 17 عاما، عن أن اللقاءات الحميمية بينهما كانت في منزل جد الطالب في المقطم وأن الطالبة فقدت عذريتها منذ اللقاء الأول، ثم تكررت اللقاءات حتى حملت منه وبعدها تم الاتفاق بين الأسرتين على الزواج العرفي وقضت الطالبة أشهر الحمل في منزل أسرتها لكن الخلاف نشب بين الجانبين بسبب الخلاف على نفقات الولادة.

رانيا : كنا بنتكم في الحب وبعدها اتقابلنا في شقة جده

وبحسب نص تحقيقات النيابة العامة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها فإن الطالبة شرحت تفاصيل الواقعة بقولها: «أنا عرفت فهد عن طريق أخته دعاء وكنت بروح عندها البيت كتير وهو خد رقمي منها، ولقيته بيكلمني وكنا بنتكلم في الحب كام يوم كده وبعد كده قالي عايز اتجوزك، وطلب مني ينام معايا في شقة جده، وأنا رحت له وعاشرني معاشرة الأزواج وبعدها كنا بنتقابل في الشقة دي لحد ما تعبت ورحت للدكتور عرفت إني حامل فقولت لوالدتي».

وأضافت الفتاة في جلسة جديدة استمرت 3 ساعات أن أسرة زميلها رفضت في بداية الأمر الاعتراف بالعلاقة والجنين والتوقيع على عقد زواج عرفي حتى حدثت بينهما مشادة كلامة ولجأت هي وأسرتها إلى قسم الشرطة وتم إلقاء القبض على زميلها وحبسه لمدة 4 أيام وبعدها وافقت أسرتها على الزواج العرفي.

إحالة الطالبة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها

وقررت النيابة العامة إحالة الطالبة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إذا ما كانت بكرا أم لا، وتفاصيل حملها وتاريخ حدوثه والأداة المستخدمة في ذلك، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إذا ما كانت مستخدمة من فتحة الشرج أم لا، وبيان إذا ما كانت متكررة الاستخدام أم لا، وموافاة النيابة بتائج الكشف حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.