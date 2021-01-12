مباحث وتموين مطروح يضبطان 31 قضية فى مدينتى الحمام والضبعة «صور»

أعلن المهندس حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح، شن حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك بين تموين مطروح وقسم مباحث التموين بمطروح، في مدينتي الحمام والضبعة شرق مطروح، وأسفرت عن تحرير 31 قضية تموين.

وقال «الشيباني»، اليوم، إن الحملة قامت بالتفتيش على الأسواق التجارية، والمرور على المحلات فى مدينتي الحمام والضبعة، وتمكنت من ضبط 14 قضية فى مدينة الحمام و17 قضية فى مدينة الضبعة، منها 10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 عدم نظافة أدوات العجن فى المخابز، بالإضافة إلى تحرير 17 قضية عدم إعلان أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع، و2 قضية تموين متنوعة، وحررنا محاضر فى قسم شرطة الحمام والضبعة، واستكمال الإجراءات للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لوكيل وزارة التموين بمطروح، على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق وضبط أي مخالفات تقدم للمواطنين من سلع أو منتجات غذائية والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي مع إحكام الرقابة وضبط الأسواق وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات، مع مراجعة كل ما يتم تقديمه وعرضه للبيع منعا لإستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية.

وشدد «شعيب»، على تنظيم حملات تموينية مكبرة فى جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية السلوم وسيدى برانى والنجيلة ومرسى مطروح والعلمين وسيوة، وتكثيف المرور على المحلات والتفتيش على المواد الغذائية وضبط المخالفات بها والعمل على حماية المواطنين من خلال هذه الحملات التى من شأنها تمنع وصول المخالفات للمواطنين من مواد غير صالحة للإستخدام الآدمى منتهية الصلاحية والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، والمحلات غير المرخصة، وغيرها من المخالفات الأخرى وعمل إنضباط فى الأسواق والرقابة الشديدة عليها.